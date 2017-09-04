Глава Туркменистана выразил соболезнования народу России

АШХАБАД, 28 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с выражением соболезнований по случаю крупной автокатастрофы в Краснодарском крае, унесшей множество человеческих жизней.

В своем послании туркменский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"