Глава Туркменистана выразил соболезнования народу России

Глава Туркменистана выразил соболезнования народу России28.08.2017 11:14
АШХАБАД, 28 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с выражением соболезнований по случаю крупной автокатастрофы в Краснодарском крае, унесшей множество человеческих жизней.
В своем послании туркменский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"