Руководители отчитались в ходе видеоселекторного совещания

АШХАБАД, 29 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с руководителями регионов и столицы, ряда министерств и ведомств по прямой видеоселекторной связи.

Повестка дня включала в себя рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве, хода подготовки к Азиатским играм-2017, вопросов организации зимнего отопительного сезона.

В ходе совещания глава государства вынес предупреждение министру коммунального хозяйства Мыратниязу Абилову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью предприятий ведомства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"