Руководители отчитались в ходе видеоселекторного совещания

Руководители отчитались в ходе видеоселекторного совещания29.08.2017 11:34
АШХАБАД, 29 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с руководителями регионов и столицы, ряда министерств и ведомств по прямой видеоселекторной связи.
Повестка дня включала в себя рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве, хода подготовки к Азиатским играм-2017, вопросов организации зимнего отопительного сезона.
В ходе совещания глава государства вынес предупреждение министру коммунального хозяйства Мыратниязу Абилову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью предприятий ведомства.
ИП "ТУРКМЕНинформ"