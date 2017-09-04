Рассмотрены приоритетные вопросы обеспечения безопасности страны

АШХАБАД, 30 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 августа Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности.

Заседание было организовано с целью рассмотрения итогов деятельности военных и правоохранительных органов страны в январе-августе текущего года и вопросов обеспечения безопасности на предстоящих в сентябре в Ашхабаде Азиатских играх-2017.

Заслушав отчеты, глава государства дал ряд поручений ответственным руководителям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"