В Туркменистане приступили к сбору урожая хлопка

АШХАБАД, 31 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 августа в Туркменистане стартовала хлопкоуборочная страда. Первыми к сбору урожая по традиции приступили хлопкоробы Ахалского, Лебапского и Марыйского велаятов, неделей позже к ним присоединятся дашогузские коллеги.

В текущем году под посевы хлопка в стране было отведено 545 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, с которых будет собрано не менее 1 миллиона 50 тысяч тонн ценного волокна, в том числе, в Ахалском велаяте – 207 тысяч тонн, Дашогузском велаяте – 230 тысяч тонн, Лебапском велаяте – 300 тысяч тонн, Марыйском велаяте – 313 тысяч тонн.

ИП "ТУРКМЕНинформ"