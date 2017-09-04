В Ашхабаде пребывает с визитом правительственная делегация Грузии

АШХАБАД, 31 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 августа Туркменистан во главе представительной делегации посетил с официальным визитом премьер-министр Грузии Гиоргий Квирикашвили.

Договоренность о визите была достигнута в ходе прошедшей 17 июля в Тбилиси встречи главы правительства Грузии и находившегося с визитом в стране во главе представительной делегации министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

В рамках пребывания в Ашхабаде Гиоргий Квирикашвили был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, с которым обсудил ключевые вопросы развития туркмено-грузинского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, энергетики, спорта и туризма, посетил Меджлис Туркменистана, где встретился с председателем национального парламента Акджой Нурбердыевой, а также в Кипчаке отдал дань памяти первого Президента Туркменистана, возложив цветы в Мавзолее, и посетил Мечеть духовности Туркменбаши. Кроме того, программа визита главы грузинского правительства включала в себя посещение Олимпийского городка и Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса.

В тот же день в Ашхабаде было проведено заседание Совместной межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству с участием представителей отраслевых министерств и ведомств двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"