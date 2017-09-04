Глава государства поздравил школьников и студентов

АШХАБАД, 1 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к школьникам, студентам, а также педагогам с поздравлениями по случаю празднования Дня знаний и студенческой молодежи - 1 сентября и начала нового учебного года.

В обращении туркменского лидера говорится:

"Образование является основой прогресса общества и страны. Совершенствование образовательной сферы является приоритетом государственной политики. Возводятся новые современные средние, средние профессиональные, высшие учебные заведения, детские сады, оздоровительно-развлекательные центры, систематически укрепляется материально-техническая база учебных заведений.



В Туркменистане создаются все возможности для того, чтобы молодежь могла получать образование по любой специальности. Год от года растет число средних профессиональных и высших учебных заведений, а также и количество зачисляемых в них студентов. В столице создан Институт коммунального хозяйства, построены новый комплекс зданий факультета химии Туркменского государственного университета имени Махтумкули, десятки средних школ и детских садов. Все это наглядно свидетельствует об эффективности реформ в образовательной сфере, последовательном повышении ее потенциала.



Страна гордится юными талантами, достойно представляющими туркменский народ в различных уголках мира, и пожелал им целеустремленности в постижении знаний, расширения кругозора и достижения новых рубежей в учебе и труде.



Педагоги и работники образовательной сферы внесли немалый вклад в успешную интеграцию страны в мировое сообщество, подготовку квалифицированных специалистов, владеющих современными технологиями.



В воспитании талантливой, целеустремленной, широко мыслящей молодежи важное значение имеет совершенствование образовательного процесса с учетом опыта развитых государств мира, который следует гармонично сочетать с культурными традициями, национально-духовными принципами и обычаями нашего народа.

Я убежден в том, что эффективная работа по модернизации системы образования, подготовке высококвалифицированных специалистов для различных отраслей экономики будет продолжена".

ИП "ТУРКМЕНинформ"