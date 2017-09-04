Туркменский лидер выразил соболезнования народу США

АШХАБАД, 1 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с выражением соболезнований по случаю разрушительного урагана "Харви" в штате Техас, приведшего к многочисленным человеческим жертвам.

В своем послании глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"