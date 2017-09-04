Новые перестановки в составе правительства Туркменистана

АШХАБАД, 1 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 августа в ходе заседания Кабинета Министров Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, посвященного рассмотрению социально-экономических показателей различных отраслей национальной экономики в январе-августе текущего года, произвел ряд перестановок в кадровом составе руководящего аппарата страны.

В частности, по состоянию здоровья был уволен вице-премьер по вопросам экономики, работе с банковскими и международными финансовыми структурами Бяшиммырат Ходжамаммедов, который также являлся членом Экономического совета стран-участников Содружества Независимых Государств и куратором Марыйского велаята.

Его обязанности в правительстве будет временно исполнять Оразмырат Гурбанназаров (вице-премьер по вопросам торговли), а курирование Марыйского региона было возложено на Максата Бабаева, заместителя главы правительства по вопросам ТЭК.

Кроме того, глава государства объявил выговор председателю Торгово-промышленной палаты Туркменистана, председателю правления Торгово-промышленной палаты Туркменистана Бабагылычу Гылыджову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"