Туркменский лидер поздравил граждан с Курбан байрамы

АШХАБАД, 2 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к народу страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования священного для всех мусульман праздника Курбан байрамы.

В обращении Президента говорится:

"Поздравляю вас с Курбан байрамы – праздником, консолидирующим мировое сообщество во имя великих целей мира и гуманизма, способствуя укреплению между народами взаимного уважения и сплоченности.



Являя собой торжество мира, дружбы и гуманизма, Курбан байрамы, которому отводится особое место в развитии мировой цивилизации, вбирает в себя высокие моральные ценности, традиции и обычаи, верования народов Востока, в том числе и туркменского.



В нашей столице, превратившейся в один из красивейших городов мира, во всех городах и селах организуются красочные песенно-музыкальные торжества. В каждой семье широко расстилаются сачаки, даются "гурбанлык-садака", возносятся молитвы о дальнейшем процветании Отчизны, осуществляющей политику мира, дружбы и братства, приумножении ее авторитета на международной арене.



Эти торжества, укоренившиеся в многовековой истории, культуре, традициях и обычаях, жизненных устоях нашего народа, еще больше укрепляют нашу сплоченность и единство.



В утверждении общечеловеческих идеалов мира и гуманизма, а также в дальнейшем укреплении позиций нашего суверенного государства в глобальном политическом, экономическом, культурно-научном пространстве велика роль наших материальных и духовных ценностей, олицетворяющих торжество дружбы.



В настоящее время создаются широкие возможности для обогащения новым содержанием и дальнейшего укрепления культурно-гуманитарных отношений между государствами и народами во имя национальных и общечеловеческих интересов, всеобщего мира, безопасности, благополучия. Для каждого из нас большая честь вносить достойный вклад в глобальное устойчивое развитие, эффективное сотрудничество, сближение культур и народов, дальнейший рост мощи нашего суверенного государства, занимающего лидирующие позиции в ряду гармонично развивающихся стран".

ИП "ТУРКМЕНинформ"