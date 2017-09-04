Туркменского лидера поздравляют зарубежные коллеги

АШХАБАД, 3 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова поступают от зарубежных коллег, глав иностранных правительств и сотрудничающих со страной компаний по случаю празднования священного для всех мусульман праздника Курбан байрамы.

Свои поздравления прислали Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Слуга двух святынь, Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Султан Омана Кабус бин Саид, Президент Исламской Республики Иран Хассан Рухани, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"