В Ашхабаде прошли строительные премьеры

АШХАБАД, 3 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 сентября в честь празднования Дня знаний и студенческой молодежи в Туркменистане состоялся ряд архитектурно-строительных премьер.

В частности, в этот день в Ашхабаде при участии главы государства был введен в строй возведенный турецкой строительной компанией "Gap Inşaat" Международный центр хирургии и эндокринологии, признанный зарубежными экспертами лучшим в регионе, в Институте международных отношений был открыт Научно-методический центр по Целям устойчивого развития ООН, а также свои двери распахнули Институт коммунального хозяйства и химический факультет Туркменского государственного университета имени Махтумкули и были открыты несколько школ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"