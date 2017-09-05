Глава Туркменистана продолжает принимать поздравления

АШХАБАД, 4 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов продолжает получать поздравительные послания от зарубежных коллег и глав иностранных правительств по случаю празднования священного для всех мусульман Курбан байрамы.

Так, поступили послания от Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха аль-Сиси, Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифы Бин Зайд Аль Нахайяна, вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министра, правителя княжества Дубай Мохаммеда бин Рашид Аль Мактума, наследного принца Абу-Даби, заместителя Главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Бин Зайд Аль Нахайяна, Президента Народно-Демократической Республики Алжир Абдельазиз Бутефлика, Эмира Государства Кувейт Шейха Сабах Аль-Ахмед Аль-Джабер ас-Сабаха.

ИП "ТУРКМЕНинформ"