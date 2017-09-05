Студенты и школьники Ашхабада уйдут на внеплановые каникулы

АШХАБАД, 5 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В период с 18 по 28 сентября - на время проведения в столице Туркменистана 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам - учащихся средних школ, студентов начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений будут освобождены от занятий.

Соответствующее распоряжение было подписано Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым в целях создания благоприятных условий для проведения игр.

ИП "ТУРКМЕНинформ"