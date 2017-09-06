Новые поздравления для Президента

Новые поздравления для Президента06.09.2017 11:33
АШХАБАД, 6 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов продолжает получать поздравления от зарубежных коллег по случаю празднования Курбан байрамы.
Свои послания направили Генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества Юсеф бин Ахмад Аль-Осаймин, председатель исполнительной власти Исламской Республики Афганистан доктор Абдулла Абдулла, наследный принц, заместитель председателя Кабинета Министров, министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммад бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.
ИП "ТУРКМЕНинформ"