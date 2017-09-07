В МИД Туркменистана приняли делегацию РФ

АШХАБАД, 7 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 сентября ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации – руководителем аппарата Правительства Российской Федерации Сергеем Приходько.

Встреча была посвящена вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"