В МИД Туркменистана приняли делегацию РФ

В МИД Туркменистана приняли делегацию РФ07.09.2017 12:19
АШХАБАД, 7 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 сентября ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации – руководителем аппарата Правительства Российской Федерации Сергеем Приходько.
Встреча была посвящена вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
ИП "ТУРКМЕНинформ"