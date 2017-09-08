В Туркменистане прошли торжества в честь приближения Азиады

АШХАБАД, 8 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 сентября в Ашхабаде и Марыйском велаяте прошли торжественные мероприятия в честь 10 дней, оставшихся до старта 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, открывающихся 17 сентября в столице Туркменистана.

В торжествах, прошедших в Олимпийском городке Ашхабада и на месторождении "Галкыныш" в Марыйском велаяте, принял участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, который по организованному телемосту дал "добро" на зажжение факела Игр и доставку его в столицу участниками масштабного конного пробега на церемонию открытия Азиады-2017.

Также в ходе церемонии туркменскому лидеру были вручены сертификаты о внесении объектов Олимпийского городка - художественного изображения ахалтекинского скакуна на Олимпийском стадионе и водноспортивного комплекса с самым большим в мире крытым плавательным бассейном - в Книгу рекордов Гиннесса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"