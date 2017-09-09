Туркменский лидер поздравил энергетиков

АШХАБАД, 9 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к работникам энергетической отрасли страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении Президента говорилось:

"Независимый Туркменистан, обладающий гигантскими запасами энергоносителей, привержен высоким целям – направить эти ресурсы, прежде всего, на систематическое улучшение благосостояния родного народа, вывести их на международные энергетические рынки для активной интеграции в глобальную систему мирохозяйственных связей.

Ключевым направлением реализуемой в нашей стране энергетической стратегии определено надежное и бесперебойное обеспечение внутренних потребителей, наращивание объемов экспортных поставок электроэнергии.



В результате возведения новых и реконструкции имеющихся электростанций и распределительных систем на сегодняшний день увеличены объемы и значительно повышено качество подачи электроэнергии внутренним потребителям. Существенно возрос и уровень энергоснабжения отдаленных городов и сел.



В целях наращивания поставок электроэнергии братской Исламской Республике Афганистан построены станции и высоковольтные линии электропередачи в данном направлении.



В настоящее время ведутся работы по сооружению таких объектов в направлении соседней Исламской Республики Иран. Имеются большие возможности и для подачи туркменской электроэнергии в Таджикистан, Пакистан и Индию транзитом через Афганистан.



В сентябре в Ашхабаде состоятся V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Вслед за Играми, в ноябре Туркменистан будет председательствовать на Конференции Энергетической Хартии. Эти факты являются наглядным свидетельством роста международного авторитета страны.



Твердо уверен, что работники электроэнергетической отрасли будут добросовестно трудиться, внося достойный вклад в надежное энергоснабжение внутренних потребителей, организованное проведение V Азиатских игр и Конференции Энергетической Хартии.



Государство будет заботиться об укреплении материально-технической базы отрасли, внедрении в производство новейших технологий, ее обеспечении высококвалифицированными кадрами".

ИП "ТУРКМЕНинформ"