Национальный парламент ратифицировал международные договоры

Национальный парламент ратифицировал международные договоры09.09.2017 13:01
АШХАБАД, 9 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 сентября Меджлис Туркменистана выпустил постановление о ратификации Договора о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, подписанного 6 марта 2017 года в Ашхабаде.
В тот же день был ратифицирован и Договор о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Казахстан, подписанный 18 апреля 2017 года в Астане.
Постановления были выпущены в соответствии со статьей 13 Закона Туркменистана "О международных договорах Туркменистана".
ИП "ТУРКМЕНинформ"