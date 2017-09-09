Национальный парламент ратифицировал международные договоры

АШХАБАД, 9 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 сентября Меджлис Туркменистана выпустил постановление о ратификации Договора о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, подписанного 6 марта 2017 года в Ашхабаде.

В тот же день был ратифицирован и Договор о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Казахстан, подписанный 18 апреля 2017 года в Астане.

Постановления были выпущены в соответствии со статьей 13 Закона Туркменистана "О международных договорах Туркменистана".

ИП "ТУРКМЕНинформ"