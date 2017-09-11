На заседании правительства обсуждены приоритетные вопросы жизни страны

АШХАБАД, 10 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

Повестка дня заседания включала в себя рассмотрение итогов участия Туркменистана в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане, текущего положения дел в сферах ТЭК, промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства, здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта, вопросов подготовки к зимнему отопительному сезону, совершенствования систем газоснабжения и обеспечения питьевой водой и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"