Выражены соболезнования народу Мексики

АШХАБАД, 11 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Соединенных Штатов Мексики Энрике Пенья Ньето с выражением соболезнований по случаю землетрясения, унесшего множество человеческих жизней.



Глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"