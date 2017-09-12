Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Кувейта

АШХАБАД, 12 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 сентября ведомство внешней политики Туркменистана посетила делегация Государства Кувейт во главе со специальным представителем Эмира, министром по делам аппарата Эмира Государства Кувейт шейхом Нассером Сабах Аль Ахмад Аль Джабер Аль Сабахом.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития диалога между двумя странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"