Туркменский лидер провел встречу с главой делегации Кувейта

АШХАБАД, 13 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с главой пребывающей с визитом в Ашхабаде делегации Кувейта специальным представителем Эмира, министром по делам аппарата Эмира Государства Кувейт шейхом Нассером Сабах Аль Ахмад Аль Джабер Аль Сабахом.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениями, а также обменялись мнениями по ряду международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

ИП "ТУРКМЕНинформ"