В Ашхабаде подняты флаги стран-участниц Азиады-2017

АШХАБАД, 14 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 сентября в Олимпийском городке в Ашхабаде состоялась церемония поднятия Государственного флага Туркменистана, флагов Олимпийского совета Азии и стран-участниц 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, открывающихся на этой неделе в туркменской столице.

Поднятие флагов состоялось в 17.17 по ашхабадскому времени в присутствии 777 спортсменов. Торжество сопровождалось выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"