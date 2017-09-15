В Туркменистане стартует очередной призыв в ряды вооруженных сил

АШХАБАД, 15 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ, в соответствии с которым в стране начинается ежегодное увольнение служащих, завершивших прохождение срочной службы, из рядов Вооруженных сил и набор на военную службу граждан мужского пола, не имеющих права на отсрочку, которым исполнилось 18 лет.

В соответствии с указом в армию также призываются граждане старшего возраста, потерявшие право на отсрочку от призыва на военную службу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"