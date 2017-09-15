Выражены соболезнования народу Малайзии

АШХАБАД, 15 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание султану Малайзии Мухаммаду V и премьер-министру Малайзии Дато Сри Мохд Наджиб Бин Тун Абдул Разаку с выражением соболезнований по случаю пожара в Куала-Лумпуре, унесшего жизни множества школьников.

Туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"