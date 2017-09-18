Глава государства провел расширенное заседание Кабинета Министров

АШХАБАД, 17 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание правительства страны.

Мероприятие было организовано с целью ознакомления с текущим положением дел в сферах торговли и экономики, банков и финансов, ТЭК и промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства, культуры, науки и образования, ходом подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

Также в ходе встречи туркменский лидер утвердил Концепцию цифровой образовательной системы, которая включает в себя комплексную разработку методов электронного обучения, в том числе, цифровые учебники, пособия, видео- и аудиоматериалы, интерактивные и мультимедийные программы, а также создание каталога энциклопедий и словарей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"