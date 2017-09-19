Туркменский лидер провел ряд двусторонних встреч

АШХАБАД, 18 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел ряд двусторонних встреч с приглашенными для участия в торжественной церемонии открытия 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде зарубежными коллегами, главами международных организаций и другими высокими гостями.

В частности, глава Туркменистана встретился с президентом Олимпийского Совета Азии (ОСА) шейхом Ахмадом Аль-Фахад Аль-Сабахом, Президентом Республики Молдова Игорем Додоном, Президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном Хусейном, Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, а также председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым, Президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым и председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, с которыми обсудил актуальные вопросы двустороннего взаимодействия по приоритетным направлениям.

В ходе проведенных встреч за глубокий вклад в развитие межгосударственного сотрудничества Президент Туркменистана был удостоен высшей награды Молдовы - "Ордена Республики" и высокой награды Республики Татарстан РФ – ордена "Дуслык".

Кроме того, туркменский лидер присвоил Валентине Матвиенко звание "Почетный гражданин города Ашхабада" за особые заслуги в укреплении дружественных отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией, расширении политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя государствами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"