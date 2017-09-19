В Ашхабаде стартовало главное спортивное событие года на Азиатском континенте

АШХАБАД, 18 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 сентября в Ашхабаде начались соревнования в рамках 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в которых принимают участие сборные команды 65 стран Азии и Океании, а также команда беженцев, впервые принимающая участие в Азиатских играх.

Ход состязаний освещают отечественные и зарубежные журналисты, для работы которых работает специальный медиа-центр.

В первый день Игр сборная Туркменистана завоевала 37 медалей - 16 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых, заработанных в таких видах спорта, как джиу-джитсу и национальная туркменская борьба.

Официальная церемония открытия турнира состоялась 17 сентября, Игры открыли Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и Президент Олимпийского совета Азии шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах.

Церемония включала в себя поднятие Государственного флага Туркменистана и флага Олимпийского совета Азии на главном стадионе Олимпийского городка, парад команд атлетов и демонстрацию симоволов Азиады-2017, после чего всадник на ахалтекинском скакуне торжественно зажег огонь Игр факелом, пронесенным через весь Туркменистан от месторождения "Галкыныш". Завершились торжества масштабным салютом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"