МИД Туркменистана посетили делегации Сингапура, Таиланда и Японии

АШХАБАД, 19 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 сентября ведомство внешней политики Туркменистана посетили прибывшие с визитом в страну в рамках участия в торжественной церемонии открытия Азиатских игр - 2017 в Ашхабаде делегации Японии (во главе с заместителем министра иностранных дел Японии по парламентским вопросам Хории Манабу), Таиланда (возглавляемой заместителем премьер-министра Королевства Таиланд генералом Танасак Патимапрагорном) и Сингапура (во главе с Государственным министром иностранных дел и трудовых ресурсов Республики Сингапур Сам Таном).

Встречи были посвящены актуальным вопросам развития двустороннего сотрудничества, обсуждению хода реализации существующих договоренностей, практических аспектов организации новых совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"