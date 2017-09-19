В Меджлисе Туркменистана приняли зарубежных гостей

АШХАБАД, 19 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17-18 сентября в Меджлисе Туркменистана были проведены встречи с зарубежными делегациями, прибывшими в страну для участия в торжествах по случаю открытия Игр "Ашхабад - 2017", - делегацией Грузии во главе с председателем Парламента дружественной страны Ираклием Кобахидзе, представительной делегацией Федерального Собрания Российской Федерации во главе с Валентиной Матвиенко, делегацией Азербайджанской Республики во главе с председателем Национального собрания (Милли Меджлиса) Октаем Асадовым, а также представительной делегацией Японии во главе с уполномоченным Оргкомитета Олимпийских, Паралимпийских игр в Токио, руководителем Парламентской ассоциации японо-туркменской дружбы Эндо Тошиаки.

Встречи были посвящены вопросам развития межпарламентских связей и сотрудничества в целях обеспечения стабильности и устойчивого развития.

ИП "ТУРКМЕНинформ"