Туркменистан и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта

АШХАБАД, 20 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 сентября в МИД Туркменистана была проведена встреча председателя Государственного комитета Туркменистана по спорту Тойлы Комекова с японской делегацией во главе с президентом Оргкомитета по подготовке летних Олимпийских игр Токио-2020, руководителем парламентской ассоциации японо-туркменской дружбы Парламента Японии Эндо Тошиаки, которая была посвящена вопросам развития туркмено-японского сотрудничества в сфере спорта.

По итогам переговоров стороны поставили подписи под меморандумом о тренировочном центре по подготовке к играм.

ИП "ТУРКМЕНинформ"