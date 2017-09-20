МИД Туркменистана посетила делегация Доминиканы

АШХАБАД, 20 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 сентября ведомство внешней политики Туркменистана посетила делегация Доминиканской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Доминиканской Республики в Индии Франсом Хансом Данненбергом Кастелланосом, прибывшим в Ашхабад для участия в церемонии открытия 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Встреча была посвящена вопросам развития дипломатических отношений между двумя странами и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Предыдущий визит Франса Ханс Данненберг Кастелланоса в Туркменистан состоялся в июле 2014 года. Тогда стороны обсудили вопросы развития туркмено-доминиканского сотрудничества в политической, торгово-экономической, нефтегазовой областях, сферах бизнеса, современных технологий, спорта и туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"