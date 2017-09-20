Туркменская сборная завоевала 89 медалей Азиады за 3 дня

Туркменская сборная завоевала 89 медалей Азиады за 3 дня20.09.2017 11:49
АШХАБАД, 20 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". По итогам трех дней соревнований в рамках проходящих в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам национальная сборная Туркменистана является лидером общекомандного зачета с 89 медалями - 43 золотыми, 28 серебряными и 18 бронзовыми.
13 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медалей было завоевано туркменскими атлетами в рамках состязаний по борьбе на поясах, поединки в джиу-джитсу принесли в копилку команды 7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград, соревнования по национальной туркменской борьбе - 23 золотых, 14 серебряных, 9 бронзовых. Тяжелоатлеты завоевали 1 "серебро" и 2 "бронзы".
Напомним, что всего в рамках Игр-2017 будут проведены соревнования по 21 виду спорта.
По состоянию на 19 сентября таблица общекомандного зачета игр "Ашхабад - 2017" выглядит так:
|№
|НОК
|"золото"
|"серебро"
|"бронза"
|всего
|1
|Туркменистан
|43
|28
|18
|89
|2
|Исламская Республика Иран
|7
|4
|15
|26
|3
|Казахстан
|6
|6
|10
|22
|4
|Объединенные Арабские Эмираты
|5
|4
|7
|16
|5
|Таиланд
|4
|7
|10
|21
|6
|Узбекистан
|3
|9
|27
|39
|7
|Монголия
|3
|5
|6
|14
|8
|Вьетнам
|3
|5
|6
|14
|9
|Китай
|3
|2
|4
|9
|10
|Индия
|3
|2
|2
|7
|11
|Филиппины
|2
|5
|3
|10
|12
|Республика Корея
|2
|2
|2
|6
|13
|Кыргызстан
|1
|6
|10
|17
|14
|Пакистан
|1
|2
|9
|12
|15
|Саудовская Аравия
|1
|2
|0
|3
|16
|Иордания
|1
|1
|6
|8
|17
|Афганистан
|1
|1
|3
|5
|18
|Гонконг, Китай
|1
|0
|3
|4
|19
|Бахрейн
|1
|0
|1
|2
|20
|Ирак
|1
|0
|1
|2
|21
|Катар
|1
|0
|0
|1
|22
|Таджикистан
|0
|1
|13
|14
|23
|Шри-Ланка
|0
|1
|0
|1
|24
|Индонезия
|0
|0
|4
|4
|25
|Китайский Тайбэй
|0
|0
|2
|2
|26
|Ливан
|0
|0
|1
|1
ИП "ТУРКМЕНинформ"