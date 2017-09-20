Туркменская сборная завоевала 89 медалей Азиады за 3 дня

АШХАБАД, 20 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". По итогам трех дней соревнований в рамках проходящих в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам национальная сборная Туркменистана является лидером общекомандного зачета с 89 медалями - 43 золотыми, 28 серебряными и 18 бронзовыми.

13 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медалей было завоевано туркменскими атлетами в рамках состязаний по борьбе на поясах, поединки в джиу-джитсу принесли в копилку команды 7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград, соревнования по национальной туркменской борьбе - 23 золотых, 14 серебряных, 9 бронзовых. Тяжелоатлеты завоевали 1 "серебро" и 2 "бронзы".

Напомним, что всего в рамках Игр-2017 будут проведены соревнования по 21 виду спорта.

По состоянию на 19 сентября таблица общекомандного зачета игр "Ашхабад - 2017" выглядит так:

№ НОК "золото" "серебро" "бронза" всего 1 Туркменистан 43 28 18 89 2 Исламская Республика Иран 7 4 15 26 3 Казахстан 6 6 10 22 4 Объединенные Арабские Эмираты 5 4 7 16 5 Таиланд 4 7 10 21 6 Узбекистан 3 9 27 39 7 Монголия 3 5 6 14 8 Вьетнам 3 5 6 14 9 Китай 3 2 4 9 10 Индия 3 2 2 7 11 Филиппины 2 5 3 10 12 Республика Корея 2 2 2 6 13 Кыргызстан 1 6 10 17 14 Пакистан 1 2 9 12 15 Саудовская Аравия 1 2 0 3 16 Иордания 1 1 6 8 17 Афганистан 1 1 3 5 18 Гонконг, Китай 1 0 3 4 19 Бахрейн 1 0 1 2 20 Ирак 1 0 1 2 21 Катар 1 0 0 1 22 Таджикистан 0 1 13 14 23 Шри-Ланка 0 1 0 1 24 Индонезия 0 0 4 4 25 Китайский Тайбэй 0 0 2 2 26 Ливан 0 0 1 1

ИП "ТУРКМЕНинформ"