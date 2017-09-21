Туркменская сборная завоевала еще 38 медалей

АШХАБАД, 21 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". По итогам 5 дней соревнований в рамках проходящих в Ашхабаде 5-х Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам национальная сборная Туркменистана с большим отрывом является лидером общекомандного зачета с 127 медалями - 53 золотыми, 37 серебряными, 37 бронзовыми, которые были завоеваны в таких видах спорта, как борьба на поясах, бильярд, легкая атлетика, конкур, борьба кураш, пауэрлифтинг, тайский бокс.

Второе место в турнирной таблице занимает команда Ирана с 39 медалями (из них 10 золотых), третье - Узбекистан (с 7 золотыми наградами).

ИП "ТУРКМЕНинформ"