Выражены соболезнования в связи с землетрясением в Мексике

АШХАБАД, 22 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Соединенных Штатов Мексики Энрике Пенья Ньето с выражением соболезнований по случаю землетрясения в стране, унесшего жизни свыше 200 человек и причинившего масштабные разрушения.

В своем послании туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"