Команде беженцев вручили почетные награды за участие в Азиаде-2017

АШХАБАД, 23 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 сентября в Олимпийском городке в Ашхабаде прошла торжественная церемония вручения почетных наград членам сборной беженцев, которые участвовали в 5-х Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

Награждение было организовано по поручению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в целях практической реализации Декларации "О поощрении ценного вклада Олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека", принятой по инициативе Туркменистана на 36-й сессии Совета ООН по правам человека и привлечения внимания общественности к проблемам беженцев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"