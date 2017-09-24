Проведено заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 24 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны, которое было организовано с целью обсуждения текущего положения дел в различных сферах национальной экономики и общественной жизни, а также хода строительства объектов социального и экономического назначения и подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

В ходе встречи прозвучали отчеты руководителей, курирующих сферы экономики и торговли, ТЭК, промышленности, транспорта и связи, экологии и охраны окружающей среды, сельского хозяйства и АПК, культуры, науки и образования, спорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"