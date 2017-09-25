Туркменская сборная лидирует на Азиаде с 210 медалями

АШХАБАД, 25 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В настоящее время на продолжающихся в Ашхабаде 5-х Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам лидирующее положение в общекомандном зачете принадлежит хозяевам игр, сборной Туркменистана.

Первую строчку с большим отрывом от конкурентов позволяют занимать набранные туркменскими атлетами 210 медалей, из которых 79 золотых, 58 серебряных и 73 бронзовых.

На втором месте по состоянию на 24 сентября расположилась сборная КНР с 62 наградами (24/21/17), третье занимают иранцы, у которых 93 медали (22/18/53).

ИП "ТУРКМЕНинформ"