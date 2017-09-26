Глава Туркменистана сменил ряд руководителей

Глава Туркменистана сменил ряд руководителей26.09.2017 11:50
АШХАБАД, 26 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел ряд изменений в кадровом составе руководящего аппарата страны.
Так, решением главы государства заместителем министра промышленности Туркменистана был назначен Хошгелди Мергенов.
Новым хякимом Мургабского этрапа Марыйского велаята стал Бабаджан Алланазаров, заместителем хякима Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята была назначена Джемиле Мухаммедова.
В руководстве Ахалского велаята были произведены следующие перестановки: заместителем хякима города Теджен Ахалского велаята стала Огулджерен Атамырадова, заместителем хякима этрапа Алтын асыр Ахалского велаята - Аманбиби Атаназарова, а заместителем хякима Серахсского этрапа Ахалского велаята был назначен Керим Кичиев.
Новым заместителем хякима этрапа Атамырат Лебапского велаята стала Сурай Джепбарова.
ИП "ТУРКМЕНинформ"