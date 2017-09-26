Состоялось совещание с руководством регионов

АШХАБАД, 26 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее видео-селекторное совещание с участием глав администраций велаятов и столицы и рядом ответственных руководителей.

Повестка дня мероприятия включала в себя рассмотрение текущего положения дел на сельскохозяйственных полях страны, где идет сбор хлопка и сев озимых зерновых, хода реализации принятых государственных программ и строительства объектов социального и экономического назначения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"