Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 27 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров.

Главной темой встречи стало рассмотрение проекта Государственного бюджета на следующий год, отчетов руководителей, курирующих сферы экономики, банков и финансов. Основными статьями Госбюджета были названы социальная сфера, развитие ТЭК, промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства и АПК, культуры, спорта и других отраслей народного хозяйства и жизни общества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"