Число наград сборной Туркменистана на Азиаде составило 245

АШХАБАД, 28 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 сентября в Ашхабаде завершились соревнования в рамках 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые стартовали 16 сентября.

В течение 12 дней были проведены поединки и состязания по 21 виду спорта, по итогам которых неоспоримым лидером общекомандного зачета стала сборная Туркменистана, завоевавшая 245 медалей - 89 золотых, 70 серебряных и 86 бронзовых.

Второе место на играх досталось сборной КНР, а третье место осталось за представителями Ирана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"