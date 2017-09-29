Новый глава РЦПДЦА прибыла в Ашхабад

АШХАБАД, 29 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей и специальным представителем, новым главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман, прибывшими в Ашхабад с целью участия в торжествах в честь закрытия 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили ключевые вопросы взаимодействия Туркменистана с ООН и РЦПДЦА в сферах обеспечения энергетической безопасности, всеобщего разоружения, мирного урегулирования ситуации в Афганистане и решения вопросов эффективного использования трансграничных водных ресурсов и охраны окружающей среды, а также обменялись мнениями по ряду вопросов региональной и международной политики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"