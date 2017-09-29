В Туркменистане подвели итоги Азиады

АШХАБАД, 29 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 сентября в Олимпийском городке в Ашхабаде прошла торжественная церемония закрытия 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, по итогам которых сборная Туркменистана заняла первое место в общекомандном зачете.

По этому случаю 28 сентября в стране прошли награждения отличившихся атлетов и их наставников, приведших их к победе, которым от имени главы государства были вручены ценные подарки и почетные звания.

В своем выступлении на церемонии награждения туркменский лидер отметил возрастающие роль и значение спорта в жизни общества, а также вклад Азиады-2017 в повышение престижа Туркменистана на международной арене, в утверждение мира и дружбы на планете.

Спортсмены, завоевавшие на Играх "Ашхабад - 2017" золотые медали, получат легковые автомобили марки "Toyota Camry GL Executive"; обладатели серебряных медалей – 5000 (пять тысяч) долларов США; бронзовые призеры - 3000 (три тысячи) долларов США; тренеры победителей и призеров - легковые автомобили марки "Toyota Camry GL Executive".

Кроме того, ряду наставников атлетов были присвоены почетные звания "Заслуженный тренер Туркменистана", а особо отличившиеся спортсмены представлены к званиям "Заслуженный мастер спорта Туркменистана".

В тот же день Меджлисе состоялось торжественное совещание с участием депутатов и специалистов национального парламента, представителей общественных организаций, посвященное итогам Игр.

ИП "ТУРКМЕНинформ"