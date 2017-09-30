Глава государства приветствовал юные таланты

АШХАБАД, 30 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к участникам финального этапа традиционного детского творческого конкурса "Garaşsyzlygyň merjen däneleri".

В обращении туркменского лидера говорилось:

"По сложившейся традиции, выступления талантливых детей в заключительном туре конкурса "Garaşsyzlygyň merjen däneleri" стали прелюдией к торжествам в честь Дня независимости.

Вы – яркие звездочки, восходящие на отечественном музыкальном небосклоне. Ваши задорные песни наполняют наши сердца неподдельной радостью и энтузиазмом. Ваше удивительное, проникнутое жизнеутверждающим пафосом искусство – неиссякаемый источник воодушевленности.

Творчество юных артистов имеет большое значение и для приумножения в обществе духовности и для воспитания у молодого поколения чувства любви к искусству, выявления новых дарований и совершенствования их мастерства.



Конкурс "Garaşsyzlygyň merjen däneleri", пользующийся огромной популярностью среди учащихся общеобразовательных и музыкальных школ страны, талантливых детей превратился в яркий, зрелищный праздник.



Мы делаем все необходимое, чтобы молодое поколение развивало свои таланты и способности, росло высоконравственным и физически крепким, ибо связываем с ним великое будущее страны.



Желаю вам успехов в нынешнем конкурсе. Пусть ваши звонкие, вдохновенные песни звучат гимном миру, дружбе, счастью"

ИП "ТУРКМЕНинформ"