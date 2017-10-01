Туркменский лидер поздравил пожилых граждан

АШХАБАД, 1 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к представителям старшего поколения страны по случаю Международного дня пожилых людей.

В поздравлении говорилось:

"Международный день пожилых людей занял достойное место в общественной жизни страны как особая дата, играющая важную роль в утверждении гуманистических идеалов.



Этот праздник вобрал в себя сформировавшийся в течение тысячелетий богатейший жизненный опыт народа, исконные принципы патриотизма и человеколюбия. В знак уважения к старшему поколению, которое своими мудрыми советами и наставлениями вносит весомый вклад в укрепление единства общества, воспитание молодежи в духе любви к Родине и гуманизма, проводятся культурно-массовые акции в Ашхабаде, во всех регионах страны.



Мероприятия в честь этого международного праздника еще теснее сплачивают соотечественников, устремленных к достижению великих целей. В соответствии с реализуемым политическим курсом "Государство – для человека!" мы создаем все необходимые условия для последовательного повышения социально-бытового уровня нашего народа, добиваемся широкого признания Туркменистана как одного из уверенно развивающихся в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, авторитетных государств мира.

Мы проявляем большую заботу о каждом гражданине страны, и особенно, о представителях старшего поколения, создаем все возможности для их благополучной и счастливой жизни. В данном контексте примечательным фактом является избрание Туркменистана в состав трех структур Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций – Комиссию по науке и технике в целях развития на 2017-2020 годы, Комиссию по народонаселению и развитию на 2016-2020 годы и Комиссию социального развития на 2017-2021 годы.



Пользующиеся всеобщим уважением, старейшины являются нашей опорой в реализации конструктивной политики и созидательных инициатив. Неоценима заслуга старшего поколения и в укреплении единства и сплоченности общества, воспитании молодежи. С благословения старейшин мы даем старт всем осуществляемым в стране начинаниям, празднествам. Об этом ярко свидетельствуют и V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, успешно проведенные в Ашхабаде.



Наши мудрые старейшины, накопившие богатый опыт в укреплении мира и согласия в стране и каждой семье, наши матери - опора домашнего очага, – это уникальная школа жизни, пример для воспитания трудолюбивой, высоконравственной, почитающей традиции молодежи. В туркменском обществе старейшины неизменно будут окружены почетом и уважением".

ИП "ТУРКМЕНинформ"