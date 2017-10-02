Делегация Туркменистана вернулась из Татарстана

Делегация Туркменистана вернулась из Татарстана02.10.2017 11:42
АШХАБАД, 2 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация нефтегазового ведомства Туркменистана вернулась после визита в Республику Татарстан (Российская Федерация), предпринятого с целью обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сфере ТЭК и подготовки кадров.
Программа визита включала в себя посещение предприятий и объектов компании "Татнефть" в Нижнекамске и Альметьевске и встречи с руководством.
ИП "ТУРКМЕНинформ"