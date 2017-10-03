В столице Туркменистана прошли туркмено-российские переговоры в верхах

АШХАБАД, 3 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 октября в Ашхабаде были проведены переговоры на высшем уровне между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и прибывшим с официальным визитом в страну Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе встречи главы двух государств обсудили в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как политика, обеспечение безопасности, экономика и торговля, ТЭК, транспорт и связь, культурно-гуманитарная сфера, спорт, туризм.

По итогам переговоров лидеры Туркменистана и РФ подписали пакет двусторонних документов, в том числе:

Совместное заявление по итогам переговоров,

Договор о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Российской Федерацией,

Соглашение между хякимликом города Мары (Туркменистан) и административным органом муниципального образования "Город Орел" (Российская Федерация) об установлении побратимских отношений между городом Мары и городом Орел;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Администрацией Краснодарского края Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством финансов Туркменистана и Министерством финансов Российской Федерации;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации и метрологии между Главной государственной службой "Türkmenstandartlary" (Туркменистан) и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Российская Федерация);

Соглашение между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Российской Федерации о сотрудничестве в сфере здравоохранения;

Программу сотрудничества на 2018-2020 годы между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры Российской Федерации;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области спорта;

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области морского транспорта от 17 сентября 2013 года;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области промышленности,



Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о взаимном открытии представительств уполномоченных органов в сфере миграции;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Также в торжественной обстановке глава РФ вручил туркменскому лидеру высокую государственную награду России – орден Александра Невского за большой личный вклад в развитие межгосударственных отношений, обеспечение стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухаммедов вручил коллеге высокую государственную награду Туркменистана - орден "Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin".

По окончании переговоров президенты выступили с традиционным заявлением для прессы по основным моментам прошедшей встречи.

Затем Владимир Путин посетил Мемориальный комплекс "Halk hakydasy" и возложил цветы к памятнику "Baky Şöhrat". После официального ужина в его честь глава России отбыл из Туркменистана.

В тот же день в Туркменском государственном университете имени Махтумкули был подписан пакет соглашений о сотрудничества Туркменистана и Российской Федерации в гуманитарной сфере, который включал в себя:

Соглашение о продолжении сотрудничества между Министерством культуры Туркменистана и Институтом истории материальной культуры Российской академии наук (г. Санкт-Петербург);

Соглашение о продолжении сотрудничества между Министерством культуры Туркменистана и Институтом этнологии и антропологии имени Н.Н.Миклухо-Маклая Российской академии наук;

Соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова;

Соглашение о сотрудничестве между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации";

Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом нефти и газа и Российским государственным университетом нефти и газа (Национальным исследовательским университетом) имени И.М.Губкина;

Меморандум о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом транспорта и связи и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королева;

Договор о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом транспорта и связи и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени М.Ф.Решетнева";

Соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом и Российским химико-технологическим университетом имени Д.И.Менделеева;

Соглашение о научном сотрудничестве между Академией наук Туркменистана и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия архитектуры и строительных наук".

Кроме того, МИД Туркменистана посетила прибывшая в составе российской делегации группа представителей МИД РФ во главе с министром Сергеем Лавровым, где их принял министр иностранных дел Рашид Мередов.

Встреча глав ведомств внешней политики была посвящена обсуждению актуальной международной и региональной проблематики, вопросов углубления сотрудничества по линии МИД.

ИП "ТУРКМЕНинформ"