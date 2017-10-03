Туркменская делегация пребывает с визитом в Швейцарии

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана пребывает с визитом в Швейцарии, где в Женеве проходит 68-я сессия Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В рамках пребывания в Женеве туркменская делегация выступит с заявлением на сессии по вопросам решения проблемы беженцев, а также проведет встречи с руководством УВКБ ООН и Международной организации по миграции.

ИП "ТУРКМЕНинформ"