Туркменский лидер направил соболезнования главе США

АШХАБАД, 4 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с выражением соболезнований по случаю террористического акта в Лас-Вегасе, унесшего множество человеческих жизней.

В своем послании глава государства решительно осудил проявления экстремизма и терроризма, а также передад слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших.

ИП "ТУРКМЕНинформ"